Convocati Napoli per il Verona: la scelta su Osimhen

Convocati Napoli per il prossimo match di Serie A contro il Verona: la decisione di Luciano Spalletti su Osimhen

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Verona. Presente Victor Osimhen che torna ufficialmente dopo l’infortunio in nazionale. Una buona notizia per i partenopei anche in vista del Milan. Ancora fuori Simeone, così come Gaetano e lo squalificato Ndombele.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori.