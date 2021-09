Convocati Milan Lazio, prima chiamata per Pellegri e Bakayoko

Convocati Milan Lazio, Pioli chiama per la prima volta Bakayoko e Pellegri: possibile minutaggio per i due nella ripresa

Stefano Pioli ha deciso di convocare per la gara di oggi pomeriggio tra Milan e Lazio sia Pietro Pellegri che Tiemoué Bakayoko. Per i due si tratta della prima chiamata da quando sono approdati a Milanello (il francese per la seconda volta in carriera).

POSSIBILE INSERIMENTO NELLA RIPRESA – I due potrebbero trovare spazio nel secondo tempo ed esordire così in maglia rossonera.