Convocati Lecce per il Milan: le scelte di Di Francesco. L’elenco completo

Convocati Lecce per il Milan: di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione del tecnico in vista della sfida di San Siro

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha sciolto le riserve: ecco la lista ufficiale dei 26 calciatori del Lecce che varcheranno i cancelli di San Siro per la sfida di domani sera contro il Milan. Una convocazione che conferma le assenze pesanti, ma che mostra un gruppo pronto a dare battaglia alla squadra di Allegri.

Convocati Lecce per il Milan: la lista completa

La lista del Lecce riflette il momento di transizione della squadra, orfana di alcuni punti fermi ma con diverse opzioni tattiche:

Assenza Illustre: Come previsto, non figura nell’elenco Francesco Camarda . Il giovane attaccante, promesso sposo del Milan per il rientro anticipato, è ufficialmente out per il problema alla spalla e non vivrà il match da “ex” immediato.

I Pilastri: Di Francesco si affida alla solidità di Falcone tra i pali e alla leadership di Ramadani e Coulibaly a centrocampo. In difesa, riflettori puntati su Kouassi e Gallo, chiamati agli straordinari per contenere la velocità di Leao e Nkunku.

Attacco Sperimentale: Senza un vero riferimento centrale dopo l'addio di Krstovic (e il rientro di Camarda), il peso del reparto graverà su Štulić e sulla fantasia di Banda e Sottil, pronti a colpire in ripartenza.

La sfida tattica

Per il Milan sarà un test fondamentale contro una squadra che, nonostante la classifica, ha dimostrato di saper palleggiare bene. Di Francesco cercherà di chiudere le linee di passaggio centrali per obbligare i rossoneri al cross, proprio come analizzato da Costacurta nelle sue recenti dichiarazioni sulla “coperta corta” difensiva.

