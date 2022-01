Convocati Juve per il Milan, UFFICIALE: tre recuperi per Allegri a San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Juve per il Milan: la lista di Allegri per il match di San Siro, valido per la 23esima giornata di campionato

La Juve affronta il Milan domani, nel match valido per la 23esima giornata di campionato. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha reso noto l’elenco dei convocati per la sfida di San Siro.

Tre rientri fanno felice Allegri: Kean e De Ligt tornano dopo la squalifica in Coppa Italia così come Bernardeschi, out con la Sampdoria per un lieve problema muscolare. Assenti Bonucci e Ramsey. C’è Aké dell’Under 23.