Convocati Inghilterra: la decisione di Tuchel su Loftus-Cheek. L’elenco completo
Convocati Inghilterra: Tuchel ha deciso di non inserire nella lista il centrocampista del Milan Loftus-Cheek. L’elenco completo
Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei 25 convocati per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Nonostante gli inglesi siano già qualificati, l’elenco riserva una sorpresa significativa per i tifosi rossoneri: il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, non è presente.
L’assenza dell’inglese offre comunque una notizia positiva per il Milan: Loftus-Cheek potrà lavorare a Milanello durante la sosta, concentrandosi sul pieno recupero della condizione fisica in vista degli impegni cruciali, a partire dal derby.
Convocati Inghilterra, la lista completa
L’Inghilterra affronterà le due gare di qualificazione contro Serbia e Albania. Di seguito, la lista completa dei giocatori chiamati da Tuchel:
|Ruolo
|Giocatore
|Club
|Portieri
|Dean Henderson
|Crystal Palace
|Jordan Pickford
|Everton
|Nick Pope
|Newcastle United
|Difensori
|Dan Burn
|Newcastle United
|Marc Guéhi
|Crystal Palace
|Reece James
|Chelsea
|Ezri Konsa
|Aston Villa
|Nico O’Reilly
|Manchester City
|Jarell Quansah
|Bayer Leverkusen
|Djed Spence
|Tottenham Hotspur
|John Stones
|Manchester City
|Centrocampisti
|Elliot Anderson
|Nottingham Forest
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Jordan Henderson
|Brentford
|Declan Rice
|Arsenal
|Morgan Rogers
|Aston Villa
|Alex Scott
|AFC Bournemouth
|Adam Wharton
|Crystal Palace
|Attaccanti
|Jarrod Bowen
|West Ham United
|Eberechi Eze
|Arsenal
|Phil Foden
|Manchester City
|Anthony Gordon
|Newcastle United
|Harry Kane
|Bayern Monaco
|Marcus Rashford
|Barcellona (prestito)
|Bukayo Saka
|Arsenal