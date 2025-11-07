Convocati Inghilterra: la decisione di Tuchel su Loftus-Cheek. L’elenco completo

Connect with us

Convocati Inghilterra: Tuchel ha deciso di non inserire nella lista il centrocampista del Milan Loftus-Cheek. L’elenco completo

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei 25 convocati per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Nonostante gli inglesi siano già qualificati, l’elenco riserva una sorpresa significativa per i tifosi rossoneri: il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, non è presente.

L’assenza dell’inglese offre comunque una notizia positiva per il Milan: Loftus-Cheek potrà lavorare a Milanello durante la sosta, concentrandosi sul pieno recupero della condizione fisica in vista degli impegni cruciali, a partire dal derby.

Convocati Inghilterra, la lista completa Dei 25

L’Inghilterra affronterà le due gare di qualificazione contro Serbia e Albania. Di seguito, la lista completa dei giocatori chiamati da Tuchel:

RuoloGiocatoreClub
PortieriDean HendersonCrystal Palace
Jordan PickfordEverton
Nick PopeNewcastle United
DifensoriDan BurnNewcastle United
Marc GuéhiCrystal Palace
Reece JamesChelsea
Ezri KonsaAston Villa
Nico O’ReillyManchester City
Jarell QuansahBayer Leverkusen
Djed SpenceTottenham Hotspur
John StonesManchester City
CentrocampistiElliot AndersonNottingham Forest
Jude BellinghamReal Madrid
Jordan HendersonBrentford
Declan RiceArsenal
Morgan RogersAston Villa
Alex ScottAFC Bournemouth
Adam WhartonCrystal Palace
AttaccantiJarrod BowenWest Ham United
Eberechi EzeArsenal
Phil FodenManchester City
Anthony GordonNewcastle United
Harry KaneBayern Monaco
Marcus RashfordBarcellona (prestito)
Bukayo SakaArsenal
