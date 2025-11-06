Convocati Francia, partono soltanto in due tra Rabiot, Maignan e Nkunku: le scelte ufficiali sui giocatori del Milan. Le ultimissime notizie

Didier Deschamps ha sciolto le riserve e ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte ai prossimi impegni della Francia, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I Bleus affronteranno l’Ucraina e l’Azerbaigian e il commissario tecnico ha attinto a piene mani anche dal Milan di Allegri e Tare.

La porta della Nazionale francese sarà ancora una volta difesa dal portiere rossonero Mike Maignan, oramai una colonna portante della selezione. L’estremo difensore non è l’unico milanista chiamato a rappresentare la Francia. Al suo fianco ci sarà anche l’attaccante Christopher Nkunku, il cui rendimento in maglia rossonera ha convinto Deschamps a includerlo in un reparto offensivo di assoluto prestigio. La presenza di Nkunku è un chiaro segnale della sua ritrovata centralità nel panorama internazionale.

L’elenco dei convocati, tuttavia, conferma un’assenza già nota e significativa per il club di Via Aldo Rossi: quella di Adrien Rabiot. Il centrocampista è bloccato da un infortunio rimediato proprio con la Nazionale circa un mese fa e non potrà, dunque, dare il suo contributo né alla Francia né al Milan nel prossimo futuro. Il suo forfait ha aperto le porte ad altre soluzioni in mediana, dove spiccano nomi come Camavinga e Kanté.

La squadra transalpina si appresta ad affrontare queste sfide con la chiara intenzione di ipotecare il pass per la rassegna iridata. Deschamps può contare su un mix di esperienza, come i fratelli Hernandez, e giovani talenti freschi di chiamata. La convocazione di Maignan e Nkunku testimonia il forte legame tra il Milan e la Francia, ribadendo come i rossoneri siano una fucina di talenti per una delle nazionali più forti al mondo.