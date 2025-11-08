Connect with us

Convocati Ecuador per le sfide con Canada e Australia: la scelta su Estupinan - FOTO

7 minuti ago

Estupinan

Convocati Ecuador: in vista delle sfide contro Canada e Australia il terzino del Milan Estupinan non è stato incluso nell’elenco

Il Milan ha imparato la lezione dopo l’ultima sosta per le Nazionali, durante la quale ha perso per infortunio Rabiot, Pulisic ed Estupinan.

In vista della pausa che inizierà la prossima settimana, nessuno dei tre giocatori è stato convocato dalle rispettive selezioni. La priorità è il loro completo recupero: Rabiot e Pulisic rimarranno ad allenarsi a Milanello.

Anche il terzino Estupinan non risponderà alla chiamata: non è stato convocato dall’Ecuador per le sfide contro Canada e Australia. La decisione del Diavolo è chiara: sfruttare la sosta per rimettere in piena forma i giocatori chiave e scongiurare nuove ricadute.

