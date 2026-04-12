HANNO DETTO
Conte fa chiarezza: «Non ho dato nessuna disponibilità a diventare CT dell’Italia! Non devo essere strumentalizzato, altrimenti…»
Conte, tecnico del Napoli, ha fatto chiarezza sulla possibilità di diventare il nuovo CT dell’Italia al posto di Gattuso: le dichiarazioni
Antonio Conte, tecnico del Napoli, è tornato a parlare delle voci che lo accostano alla panchina della Nazionale. Lo ha fatto ai microfoni di Rai Radio 1, nel post‑partita del pareggio sul campo del Parma nella 32ª giornata di Serie A. Le parole:
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NAZIONALE – «Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi a fine anno parlerò con il presidente. Interpretate bene le mie parole, se poi devono essere strumentalizzate non ne parlo più»