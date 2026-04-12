Conte a DAZN, il tecnico frena dopo il pari al Tardini: «Punto che fa classifica»

Conte, l’analisi dopo la sfida tra Parma e Napoli: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League

Il pareggio maturato in Emilia rimescola ulteriormente le carte nelle zone altissime della classifica di Serie A. In una 32esima giornata che vede il Milan spettatore interessato a quota 63 punti, la squadra di Conte non riesce a superare l’ostacolo crociato, salendo a 66 lunghezze. Un risultato che permette ai rossoneri di accorciare potenzialmente le distanze sugli azzurri in caso di vittoria nel prossimo impegno stagionale.

Al termine della sfida, l’allenatore leccese ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Nonostante il rammarico per non aver centrato la sesta vittoria consecutiva, Conte ha preferito guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando l’importanza di muovere la graduatoria per blindare il piazzamento europeo, pur evidenziando qualche sbavatura di troppo nell’approccio alla gara.

ANALISI – «Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno, della determinazione. A parte l’approccio, ho poco da rimproverare».

SPENTO IL SOGNO SCUDETTO – «Il sogno non è che viene spento, mancano sei partite per noi, l’Inter deve ancora giocare. E’ un sogno legato a chi ci sta davanti. E vedendo i numeri finora dell’Inter sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per avvicinarci all’Inter, che stasera gioca col Como. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos’è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada».