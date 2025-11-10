Conte Napoli al capolinea? Possibile clamoroso ribaltone. Nell’incontro di oggi… Ultimissime notizie sui rossoneri

La sconfitta per 2-0 subita a Bologna ha innescato una vera e propria crisi in casa Napoli, culminata in un durissimo sfogo post-partita di Antonio Conte. Le parole del tecnico pugliese, in particolare il lapidario «Io morti non ne voglio accompagnare», hanno fatto scattare l’allarme rosso e reso inevitabile un incontro urgente con la dirigenza azzurra, atteso per la giornata di oggi, lunedì 10 novembre.

Sebbene la posizione ufficiale del presidente De Laurentiis sia quella di massima fiducia e sostegno al progetto triennale, le dinamiche interne appaiono tese. La sosta per le nazionali si trasforma così in un momento di verità per il futuro del club.

Come riportato da Matteo Moretto, l’ipotesi di una separazione consensuale tra le parti non è più un tabù e non può essere esclusa a priori. Conte ha apertamente criticato l’«energia» della squadra, l’assenza di «cuore, passione ed entusiasmo», e la tendenza dei giocatori a pensare al «proprio orticello». Il tecnico ha chiarito di aver già avvertito il club di un malessere profondo e ha messo in discussione il suo stesso lavoro, affermando di non essere riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori.

Il vertice odierno servirà a stabilire se c’è ancora la possibilità di “cambiare il trend” attraverso l’intervento del club sul mercato a gennaio e un cambio di rotta drastico nello spogliatoio, o se invece le distanze tra l’allenatore e la squadra siano ormai incolmabili. La piazza è in subbuglio, e le decisioni che matureranno nelle prossime ore determineranno la seconda parte della stagione dei campioni d’Italia in carica. Conte chiede segnali forti e un’inversione di tendenza immediata; in caso contrario, l’addio, seppur clamoroso, resta una possibilità concreta.