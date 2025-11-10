Conte verso l’addio al Napoli? Spunta la clamorosa indiscrezione sul tecnico salentino: previsto un decisivo faccia a faccia

Connect with us

26 minuti ago

Conte

Conte, possibile addio al Napoli? Nella giornata di oggi previsto un decisivo faccia a faccia con De Laurentiis. Le ultime

Il Napoli, appaiato al Milan in classifica, sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua stagione, culminato con la recente sconfitta contro il Bologna e le dure dichiarazioni di Antonio Conte sulla mancanza di “cuore” della squadra. Per questo motivo, si rendono necessarie delle riflessioni immediate.

È previsto proprio per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e il tecnico salentino.

L’incontro sarà cruciale e avrà l’obiettivo principale di «capire come e se andare avanti insieme».

Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento difficile: dalla gestione dello spogliatoio e della crisi di risultati, alle questioni tattiche, fino al mercato e alle prospettive future. La dirigenza vuole comprendere fino in fondo i motivi della profonda involuzione e se sussistono ancora le condizioni per la permanenza di Conte.

L’analisi sarà serrata, con la dirigenza che cercherà risposte concrete per superare la crisi. L’esito di questo summit, riportato da Matteo Moretto, determinerà il futuro immediato della panchina azzurra.

