Contatto Tomori-Luvumbo, Saccani: «Ci sono dei dubbi, vi spiego»

Contatto Tomori-Luvumbo, l’ex arbitro Saccani ha analizzato l’episodio del primo tempo durante Cagliari-Milan

Durante 90° minuto, l’ex arbitro Saccani ha analizzato il contatto Tomori-Luvumbo durante Cagliari-Milan:

«Un paio di contestazioni, una per parte e tutte nei primissimi minuti della partita. L’arbitro è La Penna. Al 3′ un contatto in area di rigore del Cagliari tra Chukweze e Hatzidiakos: a velocità normale non sembra nulla, in realtà se si rivedono le immagini c’è un contrasto piede contro piede e poi Chukweze si sgambetta da solo a causa di questo contrasto fortuito. Quindi ha fatto bene La Penna a non fischiare il calcio di rigore. Pioli si è lamentato tantissimo, probabilmente ingannato dal contrasto. Al 5′ invece c’è un contrasto più sospetto tra Luvumbo e Tomori. Un contrasto con la gamba destra di Tomori che va a contatto con la gamba sinistra di Luvumbo. Qui bisognerebbe stabilire l’entità del contatto ed è difficile. Qui rimangono molti dubbi».