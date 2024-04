Contatto Theo Hernandez Almqvist, Marelli: «Si doveva fermare il gioco». E la dirigenza del Lecce lascia San Siro per protesta – VIDEO

Contatto Theo Hernandez Almqvist, Marelli: «Si doveva fermare il gioco». E la dirigenza del Lecce lascia San Siro per protesta. Cosa è successo

Un gol molto discusso, soprattutto da parte della dirigenza salentina, quello del 3-0 di Leao in Milan Lecce. All’inizio dell’azione rossonera c’è stato un contatto tra Theo Hernandez e Almqvist analizzato da Marelli a DAZN. La dirigenza del Lecce e il suo presidente Sticchi Damiani hanno prima protestato in tribuna per poi lasciare San Siro non contenti della decisione di Massimi.

MARELLI – «Per quanto riguarda il contrato di Theo non c’è contrasto ma il gioco doveva essere interrotto per il colpo alla testa. Il Var non può fare nulla perché l’arbitro doveva interrompere in campo il gioco».