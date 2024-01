Contatto Pulisic Lucca, Marelli spiega: «Il Var non interviene e fa bene, vi spiego»

Durante Udinese Milan c’è stato un contatto discutibile tra Pulisic e Lucca. Marelli negli studi Dazn ha analizzato l’episodio

Le parole di Marelli a Dazn nell’analizzare l’episodio che ha coinvolto Pulisic e Lucca durante Udinese Milan:

LE PAROLE – «Lucca entra nettamente in ritardo, il pallone non lo vede neanche. È un episodio di campo, a mio parere siamo al limite. Non c’è contatto con la testa ma all’altezza della spalla. È molto rischioso ma il VAR non interviene. L’arbitro era in controllo dell’azione ma ha rischiato parecchio».