Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Saelemaekers: «Vi racconto cosa abbiamo detto a Leao dopo la Juve. Scudetto? Lo dite voi. Sulle mie condizioni dico che...»

HANNO DETTO

Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all'ex compagno sui social - FOTO

HANNO DETTO

Bucchioni esalta il Milan: «Coesione e personalità alta». E sul rigore contro la Fiorentina...

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, il DS dei lariani Ludi spiega: «Tema delicato, aspettiamo l'ok della FIFA. La speranza è che non sia...»

HANNO DETTO

Materazzi indica l'Inter come favorita scudetto: «È la più forte. Milan avvantaggiato da questo aspetto particolare»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Saelemaekers: «Vi racconto cosa abbiamo detto a Leao dopo la Juve. Scudetto? Lo dite voi. Sulle mie condizioni dico che…»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Saelemaekers

Conferenza stampa Saelemaekers: l’esterno belga ha commentato l’importante vittoria ottenuta in rimonta contro la Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, Alexis Saelameakers, esterno dei rossoneri, ha dichiarato:

VITTORIA E PRIMO POSTO: «Penso entrambe. Oggi era importantissimo, la Fiorentina ha giocato molto bene, ma ancora una volta abbiamo mostrato la mentalità giusta. Andiamo avanti. Ora siamo primi, quindi tutto il lavoro trova gratificazioni. Il lavoro che stiamo facendo da luglio sta prendendo vita».

GIOCATORE DI ALLEGRI – «Dal primo giorno mi sono messo con la mentalità di fargli vedere che voglio dare tutto per il mister. Oggi lui mi sta dando fiducia sul campo. Lui mi mette in campo e io gli restituisco dando il 100%».

LEAO – «Da quando abbiamo finito la partita contro la Juve, abbiamo detto a Leao che qualsiasi cosa sarebbe successa, noi saremmo stati dietro di lui. Siamo molto orgogliosi di lui. La gente pensa che per noi è sempre facile perché dobbiamo giocare a calcio, ma ci sono le emozioni. Vedere Rafa passare un momento difficile così e poi tornare in campo, fare questa partita qui, bisogna solo dirgli bravo».

CONDIZIONI E SCUDETTO – «Io sto bene. Mi sono spaventato con il Belgio, perché avevo un fastidio che non andava mia e le immagini degli esami non erano molto belle. Ma poi mi sono sentito veramente bene e il dottore mi ha dato l’okay, ed è andato tutto bene. Scudetto? Siete voi a dirlo, noi facciamo quello che dobbiamo fare, ascoltando il mister, con la mentalità giusta. Siamo sulla buona strada, ma è ancora lunga».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.