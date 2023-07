Conferenza stampa Romero Milan: le parole del nuovo acquisto rossonero, arrivato in estate a parametro zero

Luka Romero, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa dalle 14.30. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

IMPATTO CON MILANELLO – «Sono contento di stare qui, lo staff e i compagni mi hanno aiutato tanto».

SCHIERAMENTO TATTICO – «Dove mi mette il mister gioco, mi piace giocare dietro la punta dove giocava l’anno scorso Brahim Diaz».

OBIETTIVO PERSONALE- «Voglio restare qui e imparare tanto, qui mi sento bene».

MODELLO – «Qui ho visto tanti giocatori bravi come Robinho, Kakà e mi piace molto anche Brahim».

ESPERIENZA – «L’anno scorso ho imparato molto tatticamente».

SCELTA DEL MILAN – «Mentre giocavo con l’Under 20 è arrivata questa offerta e non ci ho pensato un attimo».

CONTENTO SE – «Io sono qui per aiutare, vogliamo vincere, il campionato è lungo».

NUMERO 18- «Mi è sempre piaciuto, io e alcuni miei familiari siamo nati quel giorno, mi è sempre piaciuto».

BRAHIM DIAZ – «Pioli non mi ha parlato di lui».

PULISIC – «E’ un grande giocatore, penso che farà bene qui. Io devo imparare da attaccanti come lui».

PIOLI – «Lavora tanto con la palla, mi piace. Sto imparando tanto da lui e dai suoi schemi».

PRESSIONE – «Io non ho mai avuto pressione, quando sono in campo faccio quello che mi piace. So che qui devo dimostrare quando andrò in campo darò tutto».

LEAO, GIROUD E THEO – «Io voglio conoscere tutti. Leao mi è sempre piaciuto, è un grande giocatore».

ROMAGNOLI – «Ho parlato con Romagnoli e Reina, mi hanno detto che è un grande club e mi troverò bene».