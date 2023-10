Conferenza stampa Pioli: come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli non parlerà prima di Genoa-Milan

Come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa prima della gara contro il Genoa in programma sabato sera a Marassi.

Il tecnico del Milan, con così poche ore a disposizione, vuole concentrarsi solo sulla preparazione del match.