Pioli assicura: «Nuovi acquisti? Ecco come stanno»

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha fatto il punto sui nuovi acquisti:

Okafor sta riprendendo una buona condizione e adesso sta sicuramente meglio anche se non al 100%. Musah e Chukwu hanno avuto un’estate particolare: volevano venire al Milan ma hannon fatto una preparazione al di sotto della norma ma non ci metteranno tanto a raggiungere la condizione ottimale. Non abbiamo defezioni

