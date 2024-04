Conferenza stampa Pioli post Milan Roma: «Non fortunati con Turpin, al ritorno servirà giocare così»

Conferenza stampa Pioli post Milan Roma: le dichiarazioni del tecnico dopo l’andata dei quarti di Europa League 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Roma.

ROMA SOPRENDENTE «La Roma non ci ha sorpreso, ha solo cambiato El Shaarawy, nel primo tempo non siamo stati così coraggiosi e lucidi, lo abbiamo fatto nel secondo tempo. Non è stata la nostra miglior partita sul punto di vista della qualità»

COSA E’ MANCATO «Non siamo stati aggressivi con i tempi giusti, generosi ma non come lo dovevamo fare. Non è stata la nostra serata, non siamo mai riusciti a trovare gli spazi giusti per pareggiare almeno la partita»

RITORNO «La salita è ripida, ma la squadra può giocare a livello superiore e se lo riusciremo a fare passeremo anche il turno»

LEAO «Dobbiamo migliorare la qualità dell’ultimo passaggio, non possiamo aspettarci che sia solo Rafa a saltare i difensori, se ci bloccano le fasce troveremo altri spazi»

DE ROSSI «De Rossi mi è sempre piaciuto come giocatore, abbiamo avuto anche dei diverbi, ma mi piace come parla e si comporta, si vede che ha le idee chiare, ha l’appoggio dei suoi giocatori e questo è fondamentale»

ERRORI «Siamo stati poco comunicativi, spesso Bennacer e Reijnders erano in inferiorità, abbiamo sbagliato anche questo»

FISCHI A LEAO «Erano romanisti credo»

TURPIN «Non siamo fortunati con quest’arbitro, sugli episodi c’è poco da dire»

RIBALTARE IL RISULTATO «Se giochiamo come nel secondo tempo e miglioriamo qualcosa abbiamo le qualità per battere la Roma»

ANCORA LEAO «Accetto che si debba parlare dei giocatori più forti, non credo che sia una partita maschia a concedere di giocare come sa, il credo che Rafa farà tesoro di questo»