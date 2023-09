Come appreso dalla nostra redazione, il Newcastle arriverà in ritardo a San Siro: cambia l’orario della conferenza

Come appreso dalla nostra redazione, la conferenza del Newcastle, avversario del Milan domani in Champions League, inizialmente prevista per le 19 è stata spostata alle 20-20:15.

Gli inglesi infatti arriveranno con un leggero ritardo rispetto al programma originario.