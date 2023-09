Mourinho sbotta: «Non accetto che si dica che il problema sono io»

José Mourinho, tecnico della Roma, ha sbottato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Frosinone: le dichiarazioni

Cinque punti conquistati in 6 partite, tra cui quella col Milan, ma Mourinho, tecnico della Roma, non ci sta. Il tecnico in conferenza si è difeso dalle critiche:

«Tre mesi fa era quasi un dramma pensare che io potessi andare via. In estate ho avuto la più importante e pazza offerta di lavoro nella storia del calcio e l’ho rifiutata perché avevo promesso di restare. Tre mesi dopo sembra che io sia un problema e non lo accetto».