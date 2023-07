Loftus Cheek svela: «Ecco cosa Tomori mi ha detto del Milan»

Loftus Cheek si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Ha svelato cosa si sono detti lui e Tomori

Loftus Cheek si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Ha svelato cosa si sono detti lui e Tomori:

«Quando le cose hanno iniziato ad evolversi ho parlato molto con Fikayo, gli ho chiesto com’è il Milan come squadra e mi ha aiutato tantissimo. Mi ha detto: ‘Ti piacerà tantissimo’. Prima di parlare con Fik però sapevo già che la squadra vanta una storia di lunga data, di cui avrei voluto far parte. Non parlo ancora l’italiano, quindi Tomori mi ha aiutato anche su questo. Spero di imparare presto la lingua italiano»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE