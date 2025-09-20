Conferenza stampa Landucci: «Gimenez si è mosso bene. Pensiamo solo al Lecce»

Conferenza stampa Landucci al termine di Udinese Milan, match vinto 0-3 dai rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha commentato quanto si è visto in Udinese–Milan oggi al Blu Energy Stadium. Queste le sue parole dopo la terza vittoria consecutiva dei rossoneri:

IL RICORDO PER ASTORI E PIN – «Ieri sera, arrivando a Udine, mi è venuto in mente Davide Astori. Vorrei ricordarlo. Così come voglio ricordare Celeste Pin, un mio carissimo amico; anche lui ci ha lasciato esterrefatti: vorrei ricordare queste due persone a cui ero molto legato»

LEAO – «Di Leao tutti parlavano in maniera un po’ vagabonda. Noi abbiamo trovato un professionista splendido. Abbiamo trovato un grande gruppo. Stasera abbiamo avuto grande rispetto dell’Udinese ed è questo atteggiamento che ci aiuta: temevamo molto questa partita e abbiamo basato le nostre chiacchiere soprattutto sull’aspetto motivazionale, poi su quello tattico».

GIMENEZ – «Gli attaccanti vivono dei momenti. Ci sono momenti in cui si è più pesanti, ma lui anche stasera si è messo a disposizione e si è mosso bene. Poi è chiaro l’attaccante deve fare gol».

IL MISTER CREDO SIA FELICE – «Non ci piace tanto prendere gol. Credo che il mister sia molto contento. Poi è chiaro che in partita ti prende l’agitazione, il mister voleva essere giù. Spero torni presto al suo posto».

PENSIAMO ALLA COPPA – «Pensiamo alla Coppa Italia con il Lecce. A Milanello c’è un buon feeling con tutti. È il lavoro che fa i risultati. Ora non è che siamo diventati campioni del mondo, ma lo spirito che abbiamo avuto in queste ultime partite ci dice qual è la strada che dobbiamo percorrere: umiltà, rispetto di tutti e i dettagli che fanno la differenza. Una squadra non può stare ferma: può migliorare o peggiorare».