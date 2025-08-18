HANNO DETTO
Conferenza stampa Landucci: «Per Leao non è una botta, ma un problema muscolare»
Conferenza stampa Landucci, le parole del vice allenatore del Milan dopo la partita di Coppa Italia
Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, al termine di Milan-Bari, è intervenuto in conferenza stampa:
SULLA GARA – “Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Poi al di là dei numeri: Tomori ha fatto un assist da terzino. Sono cose che avevamo preparato per migliorare l’occupazione degli spazi”.
LE CONDIZIONI DI LEAO – “Nei prossimi giorni valuteremo il suo infortunio, non è una botta, ma un problema muscolare”.
MODRIC – “Abbiamo trovato a Milanello tutte persone per bene e serie, come lui. Si è messo a disposizione a 100 all’ora, non si risparmia e non molla un centimetro”.
LOFTUS-CHEEK – “Ha fatto bene, ma l’importante è la prestazione della squadra. Ci hanno tirato troppe volte in porta e non è una cosa che ci piace così tanto”.
SUL MERCATO –“Non parlo di mercato”.
SU GIMENEZ – “Non sono per niente preoccupato. Lui è arrivato più tardi degli altri, è uno a posto, s’impegna ogni allenamento e deve crescere. Oggi ha fatto anche un assist. Poi deve crescere lui come tutta la squadra”.