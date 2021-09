Conferenza stampa Klopp post Liverpool Milan: le parole del tecnico

Conferenza stampa Klopp post Liverpool Milan: il tecnico ha riconosciuto il valore dei rossoneri al termine di una partita molto equilibrata

Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa al termine di Liverpool-Milan, si è espresso in questi termini:

SUL RITORNO IN CHAMPIONS: «È stato quasi tutto perfetto, a parte quando abbiamo rischiato di perdere. Ci siamo slegati e hanno segnato due gol. Oggi abbiamo avuto tempo per riprendere in mano la partita, segnando due bellissimi gol».

SULLA REAZIONE ALL’INTERVALLO: «Non ero arrabbiato. Ce l’aspettavamo, a dirla tutta, visti i cinque-dieci minuti precedenti ai due gol. Abbiamo provato a far arrivare questo messaggio in campo, ma non ci siamo riusciti a causa della fantastica atmosfera dello stadio. A centrocampo dobbiamo essere organizzati e non lo eravamo in quel momento, per cui aspettavo l’intervallo per poter sistemare questa cosa».

SULL’UTILIZZO DI ORIGI: «Niente di speciale. È un ragazzo fantastico, tra dieci anni sarà considerato una leggenda del club ma ora è troppo giovane e deve pensare a calcio. È davvero difficile partire titolare in questa squadra e devo prendere delle decisioni. A volte, nonostante il tuo impegno, non riesci a partire dal primo minuto ed è una cosa che può capitare. È stato bello potergli dare questa opportunità e che lui l’abbia usata così bene».