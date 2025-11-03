Connect with us

Conferenza stampa Gasperini: «L'infortunio di Dybala è la nota più preoccupante della sconfitta di San Siro. Differenza con Milan e Inter? Ho un pensiero chiaro»

Pavlovic a Milan Tv: «Contento per il gol e la vittoria, l'obiettivo è vincere più partite possibili. Sull'abbraccio a Maignan nel finale dico questo»

Gabbia a TeleLombardia: «San Siro strepitoso, siamo fortunati a giocare con questi tifosi. Allegri fondamentale per un motivo»

Leao a DAZN: «Stasera l'importante erano i tre punti, Maignan è stato bravo sul rigore. Ruolo? La mia priorità è solo una»

Allegri a Milan Tv: «Oggi c'è da festeggiare ma da martedì dobbiamo pensare al Parma. Ecco su quale aspetti dobbiamo migliorare»

12 minuti ago

Gasperini

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico della Roma ha analizzato la sconfitta nello scontro diretto di ieri sera a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Roma 1-0, Gasperini, tecnico dei giallorossi, ha dichiarato:

RAMMARICO PRIMA MEZZORA – «No, non solo quella. Nella prima mezzora la partita era molto aperta e noi abbiamo fatto molto bene, non riuscendo però a concretizzare e a portare la partita dalla nostra parte, cosa che ci avrebbe consentito di giocare con più spazi. Poi abbiamo subito il secondo tempo, anche in condizioni di difficoltà perché il Milan quando ha campo è pericoloso. C’è stato poi il rigore, alcune mischie in cui alzare la capacità realizzativa. Tante squadra raddrizzano la partita in quella situazione. Questo ci manca: il concretizzare e l’infortunio di Dybala».

DYBALA – «Si è infortunato calciando il rigore e questa è una cosa veramente grave. Stava giocando con grande qualità e grande condizione. Lo dobbiamo recuperare velocemente perché a noi alza di molto il livello in attacco».

MERCATO – «Non mi sembra il caso di parlare di mercato, siamo al 2 novembre. Lavoriamo sulla squadra e su tutte le risorse che ci sono. Faccio fatica a trovare una prestazione negativa oggi. Gli ultimi sedici metri ci stanno un po’ penalizzando, ma a forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che c’è».

DIFFERENZE CON MILAN E INTER – «Questa è la strada per me, queste prestazioni».

GIUDIZIO SU GUIDA – «Dell’arbitro non voglio dire… C’è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante. Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l’area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi: non centrano niente col gioco del calcio. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui».

MIGLIORAMENTI – «Nel finale si poteva strappare qualcosa in più, perché i palloni da una parte e dall’altra sono stati parecchi».

CONDIZIONI BAILEY – «Spero gli manchi parecchio. Poi è stato fuori tanto, la condizione la troverà facendo anche spezzoni».

