Conferenza stampa Gabbia: «Dobbiamo cercare di mettere i nostri attaccanti in condizioni di calciare in porta. Sui gol subito dico questa cosa»

Conferenza stampa Gabbia: il difensore del Milan ha analizzato il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan, nona giornata di Serie A, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

PARTITA TOSTA – «In alcuni momenti abbiamo avuto difficoltà contro l’Atalanta. Ci sono stati nel primo tempo degli errori tecnici, ma il Milan è rimasto compatto e nel secondo tempo ha fatto una buona gara, grazie anche al mister che ha fatto delle correzioni. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia».

GOAL SUBITI – «Dipende molto dalle situazioni. Contro il Pisa è stato diverso rispetto alla gara contro la Fiorentina e stasera. Ciò ci serve per alzare l’asticella e sono convinto che miglioreremo. Serve analizzare le cose con lucidità».

POCHI TIRI IN PORTA – «Io penso che abbiamo creato diverse occasioni. Stasera è stata una partita complessa dove però ci sono state occasioni dove è mancato solo l’ultimo passaggio: far trovare i nostri attaccanti nella nostra miglior condizione. Torneremo a fare bene anche lì, ma sono cose che vanno analizzate durante la partita».

DUELLO CON LOOKMAN – «Peccato per il goal subito, ma sicuramente questo ci deve aiutare poi per fare bene nelle prossime partite».