Conferenza stampa Gabbia: «Noi del Milan pecchiamo di presunzione? Rispondo in questo modo».

Dopo le parole rilasciate a DAZN, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha analizzato più a fondo la prestazione del Milan in conferenza stampa, al termine del pareggio per 2-2 contro il Parma. Il giocatore ha tentato di spiegare il calo della squadra dopo il gol dell’1-2 che ha riaperto la partita per i ducali.

Alla domanda su cosa sia successo dopo il primo gol subito, Gabbia ha identificato la causa nella reazione di fronte alle difficoltà: «Non siamo riusciti a rimanere compatti e concreti, uniti nelle difficoltà del secondo tempo. Il Parma ha aumentato i giri, l’intensità e siamo andati in difficoltà». L’amarezza è evidente, soprattutto pensando ai punti persi: «Sono troppi i punti che abbiamo buttato in questa tipologia di partite. Ci deve essere di insegnamento e non possiamo nemmeno per poco abbassare il nostro livello di attenzione».

Il difensore ha poi risposto con fermezza all’ipotesi che la squadra pecchi di presunzione: «Non penso. Le partite sono tutte difficili, non solo nostre. La partita non è stata sottovalutata». Secondo Gabbia, la questione è puramente mentale e di coesione nei momenti critici: «Solo che nei momenti di difficoltà bisogna rimanere uniti, compatti, restare insieme a superare quel momento lì. Stasera siamo andati troppo in difficoltà».

Nonostante lo stop, il difensore mantiene alto il morale in vista degli obiettivi stagionali del Milan: «Abbiamo l’ambizione di fare un bell’anno. Nulla è perduto, nulla è buttato». Infine, Gabbia ha ribadito la fiducia nel suo allenatore Massimiliano Allegri: «Ascolteremo il mister quello che ci dirà che sono solo cose giuste». Il Milan ha ora la sosta per riflettere e lavorare sui difetti emersi al Tardini.