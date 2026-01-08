MN24 – Conferenza stampa Fullkrug: domani la presentazione del tedesco a Casa Milan. Orario e dettagli

Conferenza stampa Fullkrug: nella giornata di domani l’attaccante tedesco, arrivato dal Fulham, sarà presentato a Casa Milan

L’attesa è finita per il nuovo numero 9 rossonero. Dopo aver già fatto il suo esordio sul campo, per Niclas Füllkrug è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali davanti ai media. Come riferito da Milannews24, l’appuntamento è fissato per domani, venerdì 9 gennaio alle ore 16:30, presso la sala stampa di Casa Milan.

Conferenza stampa Fullkrug: il gigante tedesco si presenta

Arrivato per colmare il vuoto lasciato dai lunghi infortuni di Santiago Gimenez e Nkunku, il bomber ex Borussia Dortmund ha già mostrato di che pasta è fatto, integrandosi perfettamente nei dettami tattici di Massimiliano Allegri.

Il programma: Füllkrug risponderà alle domande dei giornalisti sui suoi primi giorni a Milanello, sul rapporto con Ibrahimovic (che lo ha voluto fortemente per dare peso all’attacco) e sulle ambizioni di vincere lo Scudetto della seconda stella in questo 2026.

Füllkrug risponderà alle domande dei giornalisti sui suoi primi giorni a Milanello, sul rapporto con (che lo ha voluto fortemente per dare peso all’attacco) e sulle ambizioni di vincere lo Scudetto della seconda stella in questo 2026. Igli Tare presente: Accanto al centravanti tedesco è prevista la presenza del DS Igli Tare, che potrebbe approfittare dell’occasione per fare il punto sulle altre trattative in corso, come il rinnovo di Maignan ormai ai dettagli e l’operazione Kostić per blindare il futuro.

Aspettando il Genoa

La conferenza di presentazione avverrà all’indomani del match di stasera contro il Genoa. Füllkrug spera di presentarsi ai microfoni con un gol (o una vittoria) in più nel carniere.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.