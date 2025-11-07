Conferenza stampa Cuesta: «Leao? Ci focalizziamo sul collettivo. L’atteggiamento non cambierà»

Conferenza stampa Cuesta, le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia del match contro il Milan, in programma domani sera

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, alla vigilia del match con il Milan, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match:

MARCATURE SPECIALI PER LEAO? – «Ci focalizziamo sull’aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo».

IL SISTEMA DI GIOCO – «A livello di atteggiamento saremo sempre uguali, dando tutto, correndo molto, dando tutto ciò che abbiamo, essendo organizzati. Il modulo sarà un riflesso anche di quello, per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo».

LE CONDIZIONI DEL PARMA – «La squadra è focalizzata su quello che dobbiamo fare, che affrontare ogni situazione con l’atteggiamento e la voglia di fare il massimo. Vogliamo esprimerci al massimo, crediamo tantissimo nella nostra unione, siamo uniti nella nostra idea. Andiamo domani con tanto entusiasmo».