MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Parma Milan

Conferenza stampa Allegri: il tecnico rossonero parlerà domani a partire dalle 11:30 da Milanello in vista della sfida contro il Parma

Come appreso da Milannews24, in vista della prossima gara di campionato, che vedrà il Milan affrontare il Parma al Tardini, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri presenterà la sfida in conferenza stampa.

L’appuntamento è fissato per domani a Milanello. Allegri risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11.30.

La conferenza sarà fondamentale per fare il punto sulle condizioni della squadra, specialmente dopo i recuperi importanti di giocatori come Pulisic e in vista dello stop forzato di Gimenez. Il tecnico dovrà illustrare la strategia per affrontare i ducali in un match cruciale, prima dell’ultima sosta Nazionali dell’anno.

Il calcio d’inizio della partita Parma-Milan è in programma sabato sera alle 20.45.

