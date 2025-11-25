Connect with us

MN24 - Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia della Lazio

MN24 - Allenamento Milan, ripresa a Milanello dopo il derby: Allegri pensa alla Lazio, Santiago Gimenez ancora a parte. Le ultime

Rinnovo Maignan, la situazione tra Premier League e Juventus! Rossoneri speranzosi

Inter Milan, sono loro due i pupilli di Allegri! Per l'allenatore sono inamovibili

Modric Milan, il croato entra nella storia del derby: al suo fianco Ibra, Costacurta, Maldini e Zanetti

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese parlerà giovedì pomeriggio in vista della gara di sabato contro la Lazio

È stato fissato per giovedì pomeriggio l’appuntamento con la tradizionale conferenza stampa pre-gara di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago per presentare l’importante sfida di sabato sera a San Siro.

L’incontro con la stampa è previsto per le ore 15 e sarà interamente dedicato al match di campionato che vedrà il Milan opposto alla Lazio di Maurizio Sarri.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire le dichiarazioni del tecnico integralmente. Grazie al consueto live testuale garantito dalla redazione di Milannews24, sarà infatti possibile non perdersi nemmeno una dichiarazione dell’allenatore livornese in vista del cruciale scontro diretto contro i biancocelesti.

