News
MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Cagliari Milan
Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese parlerà giovedì alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari
Il Milan è pronto a inaugurare il nuovo anno solare con l’anticipo della 18ª giornata di Serie A Enilive. Venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45, i rossoneri di Massimiliano Allegri saranno impegnati sul difficile campo dell’Unipol Domus Arena contro il Cagliari, nel penultimo turno del girone d’andata.
Il programma della vigilia
Secondo quanto appreso da MilanNews24, il club rossonero ha definito i dettagli per la giornata di Capodanno:
- Allenamento pomeridiano: La squadra si ritroverà a Milanello nel primo pomeriggio del 1° gennaio per l’ultima seduta tattica prima della partenza.
- Conferenza di Allegri: Alle ore 17.00, il tecnico livornese interverrà in conferenza stampa davanti ai giornalisti per analizzare il momento della squadra e il rientro di Rafael Leão.
- Partenza per la Sardegna: Subito dopo la conferenza, il gruppo volerà verso Cagliari per il ritiro pre-partita.
Si preannuncia un inizio d’anno intenso per il Diavolo, chiamato a rispondere sul campo per mantenere il passo scudetto in attesa dei rinforzi invernali come Füllkrug.