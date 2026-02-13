Conferenza stampa Allegri post Pisa Milan: «Era una partita pericolosa. Il cambio di Nkunku? Vi spiego perché è uscito…»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato all’Arena Garibaldi

Massimiliano Allegri nel post partita di Pisa-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla prestazione: «Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po’ più puliti e dovevamo riempire più l’area. Nel secondo tempo dopo l’uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 sbagliato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l’attenzione, e così è stato. Bisogna prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como».

Su Modric: «C’è da dire che siamo fortunati ad averlo, e soprattutto io e i ragazzi che tutti i giorni si allenano con un giocatore perfetto sotto l’aspetto tecnico e caratteriale».

Sul rigore di Fullkrug e il cambio di Nkunku: «Su Fullkrug gli ho indicato io, quindi ero sereno. Invece i rigori si tirano e si sbagliano. Per quanto riguarda Nkunku è stata una scelta tecnica, perché serviva un centravanti, e Fullkrug ha fatto un’ottima partita».

Sul Pisa: «Partita molto pericolosa, perché ricordando le partite giocate qui ha sempre tenuto la testa alta, e ha tenuto sempre le partite in piedi. Comunque si rendono sempre pericolosi».

Su come passerà San Valentino: «Oramai San Valentino è andato…Vedrò le partite, è normale, faccio questo mestiere».