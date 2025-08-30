Connect with us

Conferenza stampa Allegri: «Abbiamo fatto i primi tre punti ma ne dobbiamo fare tanti altri. Su Santiago Gimenez posso dire questa cosa»

Modric a DAZN: «Molto felice al Milan, ambiente bello e sereno. Ecco cosa mi chiede Allegri»

Allegri a DAZN: «Dobbiamo migliorare ma non abbiamo rischiato troppo. Ottimo lavoro della società sul mercato. E Modric...»

Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale...»

Allegri a Sky: «Le partite bisogna vincerle sul campo, non abbiamo parlato di calciomercato. Sullo scambio Dovbyk-Gimenez...»

14 minuti ago

Allegri

Conferenza stampa Allegri: il tecnico ha analizzato la vittoria contro il Lecce in trasferta grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lecce-Milan, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

LECCE-MILAN – «Non era facile giocare una partita così a Lecce. Abbiamo fatto una buona partita tecnica, noi in modo ordinato, senza spazientirci. Potevamo muoverci meglio in fase difensiva su qualche situazione, ma quando hai una percezione del pericolo diverso sei più reattivo nel recuperare. Non era semplice».

SOSTA SERENA – «Non possiamo pensare a cosa è successo con la Cremonese. Sono sereno perché con una sosta davanti un risultato negativo ce l’avrebbe resa giusta. Al mercato ci pensa la società».

SANTIAGO GIMENEZ – «Può aiutare questa squadra. È importante ed è 20 giorni che arrivato. Stasera ha fatto una buona partita ed è a due gol annullati. Ma il fatto di averli fatti e di esserci… ha occasioni per fare gol».

CURA ALLEGRI – «Non è questione di cura Allegri… Sono ottimi giocatori. Credo che, indipendentemente da chi giochi, il Milan deve avere rispetto dell’avversario, grande umiltà e non perché indossaimo la maglia del Milan. La squadra è rimasta in partita con serietà dopo i due gol annullati. Un imprevisto non deve e non può cambiare la prestazione della squadra».

COME RICORDERA’ QUESTA PARTITA – «Come i primi tre punti del campionato, ma bisogna farne tanti altri. La sconfitta con la Cremonese ha fatto sì che stasera giocassimo da squadra seria e responsabile, con pazienza senza palla».

