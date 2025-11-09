Connect with us

Conferenza stampa Allegri: «Siamo dispiaciuti e arrabbiati, non siamo riusciti a…»

Conferenza stampa Allegri: «Siamo dispiaciuti e arrabbiati, non siamo riusciti a…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa tracciano un quadro lucido e al contempo amareggiato dell’approccio del Milan in alcune fasi cruciali delle ultime partite, culminate nel 2-2 di Parma.

L’allenatore rossonero torna sugli errori commessi, rimarcando la mancanza di cinismo e di solidità mentale: «Contro il Pisa dovevamo chiuderla». La stessa cosa è successa ieri: «Oggi, considerando l’incidente che ci può stare, nel secondo tempo, pur sapendo del loro forcing, non siamo riusciti a tenere l’urto. E si è andati sul 2-2».

Nonostante gli errori, Allegri ha riconosciuto anche i lati positivi, seppur marginali: «Maignan ha fatto una bella parata, abbiamo poi avuto tre occasioni noi». Il sentimento generale, tuttavia, è di grande frustrazione: «Siamo dispiaciuti e arrabbiati».

La conclusione del tecnico è un messaggio alla squadra in vista della pausa per le nazionali: «Ora la sosta, recuperiamo. Bisogna essere più sereni e tranquilli quando ci sono certi momenti della partita». L’incapacità di gestire il vantaggio e le pressioni avversarie resta il cruccio principale: «Ci siamo fatti trovare impreparati: per loro è sembrato troppo facile».

