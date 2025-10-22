Conferenza stampa Allegri: quando parlerà il tecnico alla vigilia di Milan-Pisa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

È il giorno della vigilia in casa Milan. Domani, giovedì 23 ottobre 2025, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Carnago, a Milanello. L’appuntamento è fissato per le ore 12, quando l’allenatore livornese risponderà alle domande dei giornalisti in vista dell’anticipo di Serie A che vedrà il Milan affrontare il Pisa a San Siro venerdì sera alle 20.45, in una gara valida per l’ottava giornata di campionato.

La conferenza stampa sarà un momento cruciale per sciogliere gli ultimi nodi di formazione e fare il punto sulle condizioni fisiche della rosa. L’attenzione di stampa e tifosi sarà concentrata, in particolare, sull’attacco e sul centrocampo. Il primo tema caldo sarà il recupero di Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, la cui disponibilità o meno è fondamentale per le scelte di Allegri. Se il francese e l’inglese torneranno a disposizione, il tecnico potrebbe optare per un modulo più offensivo, magari rilanciando Santiago Gimenez come titolare.

Non mancheranno poi domande sulla situazione difensiva, con la probabile assenza di Pervis Estupiñán che aprirà le porte a una nuova chance per il giovane Davide Bartesaghi sulla corsia sinistra. Allegri sarà chiamato a chiarire anche l’impatto avuto da Luka Modric in questo avvio di stagione e, inevitabilmente, a commentare il dibattito sulle simulazioni scatenato proprio dall’episodio che ha coinvolto Gimenez contro la Fiorentina.

Il direttore sportivo Iglli Tare è atteso al fianco del tecnico, pronto a sostenere le strategie e le scelte del Milan in un momento in cui la squadra sta cercando di consolidare la vetta della classifica. La linea guida di Allegri è chiara: non sottovalutare il Pisa, nonostante le difficoltà dei toscani dovute a infortuni come quello di Lusuardi.

La conferenza stampa di domani sarà, dunque, il palcoscenico per le ultime dichiarazioni prima del fischio d’inizio, un momento per ribadire le motivazioni e gli obiettivi di un Milan che non vuole fermare la sua marcia vincente in campionato.