Conferenza stampa Allegri: «Serve mantenere equilibrio. Bisogna giocare con umiltà e rispetto»

Al termine di Atalanta-Milan, in conferenza stampa, è intervenuto Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha commentato la sfida andata in scena alla New Balance Arena. Queste le sue dichiarazioni:

L’ANDAMENTO DEL MATCH – «Abbiamo sbagliato un po’ tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell’Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l’equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie».

LA SOSTITUZIONE DI LEAO – «Aveva un problema all’anca rimediato contro il Pisa. Non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito che ha mostrato il gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa».

LA COPPIA NKUNKU-LOFTUS – «Hanno portato sicuramente molto dove si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra».