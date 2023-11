Condò sul rigore dell’Udinese: «È un rigorino. Ecco perchè non è intervenuto il Var». Le parole del giornalista

Il giornalista Condò ha analizzato il rigore concesso all’Udinese nel match contro il Milan. Ecco le sue parole a SkySport24.

PAROLE – «E’ un rigorino. Il piede di Adli tocca la punta di quello di Ebosele, non so con quale intensità. Ma il Var non può intervenire».