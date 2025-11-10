Condò e il messaggio ad Allegri: «Anche con la Roma poteva prendere gol quindi c’è un problema preciso da risolvere. Ecco quale»

Condò, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan: fragilità difensiva evidente con l’assenza di Adrien Rabiot. Le dichiarazioni

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha espresso il suo giudizio sulla prestazione del Milan a Parma, analizzando le difficoltà rossonere nel mantenere il vantaggio.

A Sky Sport, Condò ha sottolineato un dato allarmante: «Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite… e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare».

Secondo il giornalista, il gol di Bernabé ha rappresentato lo snodo cruciale del match: «Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita».

Per invertire questa tendenza, Condò ha individuato l’elemento mancante e decisivo: «In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra». L’assenza del francese, dunque, incide non solo sulla qualità, ma sulla capacità di gestione e di reazione della squadra di Allegri.