Connect with us

HANNO DETTO

Condò e il messaggio ad Allegri: «Anche con la Roma poteva prendere gol quindi c'è un problema preciso da risolvere. Ecco quale»

HANNO DETTO

Tonali rende onore a Castillejo: «Tipo un pò matto ma quasi magico». L'elogio dello spirito di squadra rossonera dell'epoca

HANNO DETTO

Milan Futuro sconfitto ma la notizia è l'addio: Marco Amelia lascia la panchina del Nuova Sondrio. L'annuncio social

HANNO DETTO

Brocchi analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Parma: deficit mentale rossonero in vista del derby, serve l'ultimo step

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gattuso: «Le prossime due partite non saranno una scampagnata». Il CT su Chiesa, Zaniolo e l'intoccabile calendario

HANNO DETTO

Condò e il messaggio ad Allegri: «Anche con la Roma poteva prendere gol quindi c’è un problema preciso da risolvere. Ecco quale»

Milan news 24

Published

22 minuti ago

on

By

Paolo Condò

Condò, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan: fragilità difensiva evidente con l’assenza di Adrien Rabiot. Le dichiarazioni

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha espresso il suo giudizio sulla prestazione del Milan a Parma, analizzando le difficoltà rossonere nel mantenere il vantaggio.

A Sky Sport, Condò ha sottolineato un dato allarmante: «Questa è la quarta volta che il Milan va in vantaggio nelle ultime quattro partite… e ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare».

Secondo il giornalista, il gol di Bernabé ha rappresentato lo snodo cruciale del match: «Fino a questo gol la prestazione del Parma era negativa, forse il Milan pensava di aver già risolto la partita».

Per invertire questa tendenza, Condò ha individuato l’elemento mancante e decisivo: «In una partita così serviva uno come Rabiot che è quello che cambia le marce a questa squadra». L’assenza del francese, dunque, incide non solo sulla qualità, ma sulla capacità di gestione e di reazione della squadra di Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.