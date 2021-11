Condò ci crede: «Se il Milan batte il Porto può provare il colpo a Madrid»

Paolo Condò ha commentato i prossimi impegni di Champions del Milan. Le parole del giornalista sulla possibilità di centrare l’Europa League

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del girone di Champions League in cui si trova il Milan, ragionando sulle possibilità di passaggio del turno. Le parole del giornalista riprese da TMW.

CHAMPIONS – «Il Milan deve superare il Porto e andare in vantaggio negli scontri diretti, anche per guadagnarsi l’eventuale accesso all’Europa League. Salendo a tre punti e tenendo conto che il Liverpool può vincere le prime cinque gare, si potrebbe pensare a fare il colpo al Wanda Metropolitano e restituire quanto successo a San Siro dove nell’andata il Milan avrebbe meritato almeno il pareggio prima del rigore rubato all’ultimo minuto. Questa sarebbe la road map rosea, ma deve andare tutto perfettamente e non dobbiamo dimenticarci il valore del Porto. Io credo che il Milan abbia un karma molto rivolto al campionato, visto che non vince da dieci anni, ma ha la rosa per competere in Europa. Almeno l’Europa League, da perseguire, deve essere un obiettivo. Poi se sarà ancora Champions anche meglio».