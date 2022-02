ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Condò su Ibrahimovic: «Fossi nel Milan gli rinnoverei il contratto. Vi spiego il motivo». Così il giornalista svedese sull’attaccante

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, parla così del futuro di Ibrahimovic.

Le sue parole: «Io rinnoverei il contratto di Ibrahimovic a gettone perché secondo me in determinate situazioni può essere ancora prezioso. Può diventare uno straordinario giocatore da ultima mezz’ora, l’uomo che metti dentro per risolvere le partite. Non ho una conoscenza specifica di Lazetic, ma da due anni dico che il Milan avrebbe bisogno di un centravanti giovane».