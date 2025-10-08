Conceicao è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al Ittihad: il comunicato e le prime parole dell’ex Milan

Connect with us

Conceicao

Conceicao, ex tecnico del Milan, è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al Ittihad: le prime parole dell’allenatore portoghese

Sergio Conceição, ex tecnico del Milan, ha trovato immediatamente una nuova sistemazione dopo la sua breve avventura in rossonero. Il tecnico portoghese è stato ufficializzato nel pomeriggio dall’Al-Ittihad, club di punta della Saudi Pro League, noto per avere in rosa stelle di calibro internazionale.

Conceição si unisce a una squadra già ricca di talenti, dove avrà il compito di guidare campioni come Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabinho. Da segnalare anche la presenza dell’ex milanista Jan Carlo Simić, che ritroverà un volto familiare nello staff tecnico.

Il Video Di Presentazione E Il Credo Di Conceição

Per l’annuncio ufficiale, l’Al-Ittihad ha diffuso un video sui suoi canali social che ha subito attirato l’attenzione. Gli scacchi sono stati scelti come elemento protagonista, un simbolo che evoca strategia e controllo, perfettamente in linea con le ambizioni del club.

La voce fuori campo di Sergio Conceição ha recitato un vero e proprio manifesto della sua mentalità vincente:

PAROLE – «La vittoria non è una scelta, è un’identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceição e sono venuto per costruire la gloria dell’Al Ittihad».

Il tecnico portoghese, reduce dall’esperienza al Milan (dove è stato allenatore per un breve periodo), è pronto a imporre la sua filosofia basata sull’identità forte e sulla mentalità vincente anche nel campionato saudita.

