Conceicao sbarca all’Al-Ittihad. L’ex allenatore del Milan firma fino al 2027 in Arabia Saudita. Il comunicato ufficiale

Conceicao, ex allenatore del Milan, è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad: il portoghese ha firmato un biennale. C’è l’ufficialità

Il valzer delle panchine si è concluso con l’atteso trasferimento in Arabia Saudita. Sérgio Conceição è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad. La notizia è stata confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha specificato i termini dell’accordo: il tecnico portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club saudita fino a giugno 2027.

Questa firma segna un nuovo capitolo per Conceição dopo la sua recente esperienza in Italia. È fondamentale ricordare che Sérgio Conceição ha allenato il Milan da gennaio a giugno del 2025, un breve ma intenso periodo culminato con la vittoria di una Supercoppa Italiana. La sua parentesi rossonera, seppur breve, è stata apprezzata per la capacità di infondere subito una mentalità aggressiva e vincente.

Uno Staff Collaudato Per Il Progetto Al-Ittihad

Sérgio Conceição non affronterà l’avventura saudita da solo. Porterà con sé uno staff tecnico numeroso e di fiducia, un segnale della serietà e dell’ambizione dell’Al-Ittihad nel voler competere ai massimi livelli.

Lo staff che si unisce al portoghese comprende: João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje e l’analista delle performance Eduardo Oliveira. La presenza di specialisti in ogni settore conferma che il progetto saudita non mira solo a ingaggiare grandi nomi in campo, ma anche a strutturarsi con professionisti di caratura europea in panchina.

Il Milan Di Allegri E Tare Guarda Avanti

Mentre Conceição vola in Asia, l’attenzione del Milan rimane totalmente concentrata sulla Serie A e sulle direttive di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo dopo la breve esperienza di Conceição, sta lavorando per consolidare la squadra, puntando sulla solidità difensiva e sulla disciplina tattica.

Il DS Igli Tare è impegnato a supportare il progetto di Allegri, gestendo le priorità del mercato: dal cruciale rinnovo di Fikayo Tomori alla necessità impellente di risolvere il “caso” Rafael Leão, il cui rendimento da prima punta è ancora altalenante. La partenza di Conceição chiude definitivamente le speculazioni sul suo ritorno in Italia e permette al Milan di concentrarsi totalmente sul raggiungimento degli obiettivi fissati per la stagione.