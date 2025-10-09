Conceicao riparte dall’Arabia Saudita, ufficiale l’approdo all’Al-Ittihad: «Nuova storia con ambizione». Le ultimissime notizie

L’ex tecnico del Milan, Sérgio Conceição, ha intrapreso una nuova avventura lontano dall’Europa, accettando l’incarico di allenatore dell’Al-Ittihad in Arabia Saudita. La decisione arriva dopo la sua complicata esperienza sulla panchina rossonera, durata circa sei mesi nella stagione passata e conclusasi con l’esonero che ha poi spalancato le porte al ritorno di Massimiliano Allegri.

Il tecnico portoghese guiderà ora un club stellare nella Saudi Pro League, potendo contare su campioni di caratura mondiale come N’Golo Kanté e Karim Benzema.

Il Nuovo Progetto in Arabia

L’ufficialità dell’accordo è stata rapidamente seguita da un messaggio di Conceição sui suoi canali social, dove ha manifestato entusiasmo e ambizione per il progetto giallonero. Il suo post recita: «È tempo di abbracciare un nuovo progetto. Insieme, scriveremo una nuova storia, sempre con duro lavoro, ambizione e passione».

Per Sérgio Conceição si tratta di una ripartenza in un campionato in forte crescita economica e sportiva, dove potrà mettere a frutto la sua esperienza europea per puntare subito a risultati importanti con l’Al-Ittihad.