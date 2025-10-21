Compleanno Gabbia, il Milan gli fa gli auguri: il messaggio sui social pubblicato per il difensore. Le ultimissime notizie

Giornata speciale in casa Milan: Matteo Gabbia festeggia oggi, 21 ottobre 2025, il suo 26° compleanno. Il difensore, nato nel 1999 a Busto Arsizio, è un vero e proprio prodotto del settore giovanile rossonero, un simbolo di appartenenza che il club ha voluto celebrare attraverso un messaggio di auguri ufficiale sul proprio sito.

Il Milan ha reso omaggio alla traiettoria del suo difensore, sottolineandone l’umiltà e la dedizione. «Cresciuto nel nostro Settore Giovanile e arrivato in Prima Squadra con la stessa umiltà di sempre», si legge nel comunicato che ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Dalle prime apparizioni nel calcio professionistico al fondamentale periodo di crescita trascorso in prestito in Spagna, Gabbia ha sempre dimostrato un attaccamento totale alla causa rossonera.

Un punto di riferimento per Allegri e Tare

Il messaggio del club evidenzia le qualità che lo rendono prezioso non solo in campo, ma anche fuori: «appartenenza, coraggio e affidabilità al servizio del Milan, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo». Una lode alla sua professionalità che non è sfuggita all’occhio del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri.

La fiducia riposta in Gabbia è testimoniata dal suo recente rendimento. La sua carriera è stata impreziosita da momenti indimenticabili, tra cui spicca il gol nel Derby a San Siro, una rete che ha cementato il suo legame con la tifoseria e con la storia del club. Nonostante la concorrenza, la sua affidabilità lo rende una risorsa preziosa per la rotazione difensiva di Allegri, fornendo certezze in un reparto spesso messo alla prova dagli infortuni. Tanti auguri a Matteo Gabbia, un simbolo del Milan che non smette di crescere.