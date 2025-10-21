Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all’ex compagno sui social – FOTO

Connect with us

Compleanno Gabbia: attraverso i propri profili social anche Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri all’ex compagno di squadra

Anche il compagno di squadra Theo Hernandez ha voluto celebrare il compleanno di Matteo Gabbia con un affettuoso messaggio su X.

Il terzino francese ha dedicato al difensore Rossonero parole semplici ma dirette, accompagnate da un chiaro riferimento al loro legame e alle loro esperienze condivise nel club:

“Tanti auguri! 🎂 #MatteoGabbia ❤️🖤 #Memories”

Gli hashtag #MatteoGabbia, ❤️🖤 e #Memories rafforzano il senso di appartenenza e l’amicizia tra i due giocatori del Milan.

