Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all’ex compagno sui social – FOTO
Anche il compagno di squadra Theo Hernandez ha voluto celebrare il compleanno di Matteo Gabbia con un affettuoso messaggio su X.
Il terzino francese ha dedicato al difensore Rossonero parole semplici ma dirette, accompagnate da un chiaro riferimento al loro legame e alle loro esperienze condivise nel club:
Tanti auguri! 🎂 #MatteoGabbia ❤️🖤 #Memories pic.twitter.com/t4GF75R8Up
— Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 21, 2025
Gli hashtag #MatteoGabbia, ❤️🖤 e #Memories rafforzano il senso di appartenenza e l’amicizia tra i due giocatori del Milan.