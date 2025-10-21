Compleanno Gabbia: arriva il bellissimo messaggio di auguri del Milan sui social – VIDEO

Compleanno Gabbia: il Milan, attraverso i propri profili social, ha voluto fare gli auguri al difensore nel giorno dei suoi 26 anni

Oggi, il difensore Matteo Gabbia compie 26 anni, e il Milan ha voluto celebrarlo con un messaggio ufficiale di grande affetto e stima.

Attraverso il proprio sito, il club ha fatto gli auguri al giocatore, sottolineandone il percorso di appartenenza e crescita: “Oggi il mondo Rossonero abbraccia Matteo Gabbia per i suoi 26 anni: nato nel 1999 a Busto Arsizio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e arrivato in Prima Squadra con la stessa umiltà di sempre.”

Il comunicato ripercorre le tappe salienti della sua carriera: “Dalle prime volte al professionismo, dal prestito in Spagna al gol nel Derby a San Siro: appartenenza, coraggio e affidabilità al servizio del Milan, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.”