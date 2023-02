Compagnoni su Pioli: «Credo che sia in confusione totale». Le parole del giornalista sul calo del Milan

Maurizo Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky del calo del Milan e di Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

«Il calo del Milan è più mentale che fisico. Hanno totalmente scattato la spina. Il Milan a Salerno era brillante e stava bene fisicamente, anche contro la Roma lo era ma poi ha subito i due gol. Il Milan ha avuto un’enorme forza mentale l’anno scorso ma adesso è debolissima. Pioli è bravissimo ma in questo momento credo che sia in confusione totale. La formazione schierata contro l’Inter non sta né in cielo né in terra per quello che siamo abituati a vedere»