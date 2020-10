Compagnoni: «Milan? Squadra compatta, può essere la sorpresa…»

Compagnoni, giornalista di Sky Sport, sostiene che il Milan potrebbe diventare la sorpresa di questo campionato di Serie A, il motivo

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del presente e futuro del Milan. Le sue parole:

«La prima considerazione si allaccia alle qualità individuali, il Milan può crescere da questo punto di vista, pensiamo a Diaz, Hauge, Saelemaekers, Tonali… Il Milan è davvero un progetto molto interessante adesso, negli anni passati non lo era stato. A me ricorda molto quello di Zaccheroni che vinse a sorpresa lo scudetto, non era la squadra più forte ma un blocco compatto. Non voglio dire che il Milan sia favorito per lo scudetto, ma è una squadra che può andare oltre ai suoi limiti… Diaz è un grandissimo giocatore, Hauge non ha differenze tra destro e sinistro».